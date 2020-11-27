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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:02

باكستان تؤكد على الحل الدبلوماسي للحفاظ على الاتفاق النووي

باكستان تؤكد على الحل الدبلوماسي للحفاظ على الاتفاق النووي
اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ جودري ان موقف اسلام آباد للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني يقوم على اساس استخدام الاسلوب الدبلوماسي.


وقال جودري في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم امس الخميس في اسلام اباد ردا على سؤال حول تطورات الاوضاع المنطقة: ان باكستان تؤكد على الحوار كمنهج مخالف للمواجهة.

واضاف: ان الحوار هو السبيل الافضل ولنا ذات الرؤية والسياسة حول الاتفاق النووي الايراني ونعتقد بان حل وتسوية القضايا عن طريق الحوار يعود بنتائج مثمرة.

واكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قائلا: ان باكستان قامت في الماضي بدور المصالحة لازالة التوتر في المنطقة وهي جاهزة الان ايضا لاداء الدور نفسه من اجل خفض حدة التوتر.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد اعلن قبل فترة في تصريح تلفزيوني: ان عودة جو بايدن الى الاتفاق النووي يخدم مصلحة باكستان لان مثل هذا الوضع يساعدنا في تطوير التعاون الثنائي التجاري مع ايران وهو الامر الذي يخدم مصلحة البلدين.
رقم : 900240
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