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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:11

رئيس كيان الاحتلال يستقبل وفداً بحرينياً في القدس المحتلة

رئيس كيان الاحتلال يستقبل وفداً بحرينياً في القدس المحتلة
استقبل رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس المحتلة، الخميس، وفداً من البحرين بحضور ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية، ومسؤولين آخرين.

ووفقاً لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد يترأسه رئيس مجلس أمناء مركز "الملك حمد العالمي للتعايش السلمي" خالد بن خليفة آل خليفة.

ويوم الأربعاء قالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن زيارة بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة إلى البحرين، يوم الخميس المقبل، قد تأجلت بناءً على طلب المنامة، من دون ذكر الأسباب.

وذكر وسائل الإعلام الإحتلال أنه في البحرين "طلبوا إجراء الزيارة في وقت لاحق"، في إطار زيارة نتنياهو المشتركة للمنطقة، والتي ستشمل أيضاً زيارة الإمارات.

الإعلام الإسرائيلي كان قد كشف الثلاثاء الماضي أن نتنياهو سيزور الأسبوع المقبل "الإمارات والبحرين بصورة علنية لتفعيل التعاون الثنائي بعد اتفاق التطبيع". وذلك بعد الكشف عن الزيارة السرية له إلى السعودية يوم الأحد الماضي.

ووصل أول وفد رجال أعمال رسمي من الأراضي المحتلة إلى المنامة أمس الأربعاء، إلى المنامة، واجتمع مع وزير الاقتصاد والتجارة البحريني، زياد الزياني ومع كبار المسؤولين المصرفيين ورجال الأعمال في الدولة، وفق ما ذكرت "القناة السابعة" الإسرائيلية.

وقالت القناة إن "هدف الوفد الإسرائيلي هو تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين، مع التشديد على التعاون بين المصارف، لكي يستطيع رجال الأعمال من مزاولة أعمال التجارة".

موقع "واللا نيوز"، كان قد تحدث في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن "عمل سفارة إسرائيل السرية في البحرين لأكثر من عقد"، مشيراً إلى أن وزارة خارجية الإحتلال شغّلت ممثلية دبلوماسية سرية في البحرين لأكثر من عقد".

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا مع الكيان الإسرائيلي على اتفاق لتطبيع العلاقة معها في البيت الأبيض، في 15 أيلول/سبتمر الماضي بحضور دونالد ترامب، وبرعاية أميركية.
رقم : 900251
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