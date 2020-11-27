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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:13

تشييع جثمان زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي

تشييع جثمان زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي
يشيع آلاف السودانيين اليوم الجمعة زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

واحتشد الآلاف في قبة الإمام المهدي في مدينة أم درمان في وداع آخر رئيس وزراء سوداني منتخب، حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه.

ووصل جثمان الصادق المهدي صباح اليوم إلى مطار الخرطوم، آتيا من الإمارات، حيث كان باستقباله عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأوعز الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بإقامة جنازة رسمية للصادق المهدي، كما أعلنت الحكومة السودانية الحداد لثلاثة أيام، ووجهت بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج،

والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني، ولد في ديسمبر عام 1935 في مدينة أم درمان، كبرى مدن العاصمة الخرطوم، وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957.

والصادق المهدي هو حفيد مؤسّس حزب الأمة "عبد الرحمن المهدي" نجل "الإمام محمد أحمد المهدي" الذي قاد بين 1881 و1885 الثورة ضدّ الهيمنة المصرية-البريطانية على السودان.

وتولّى الصادق المهدي رئاسة الوزراء مرّتين: الأولى بين 1966و1967، والثانية بين 1986، حين انتخبه البرلمان رئيساً للوزراء، ولغاية 30 حزيران/يونيو 1989 حين أطاح به انقلاب عسكري بقيادة عمر البشير.
رقم : 900252
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