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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:15

نواب ليبيا بطنجة يتفقون على عقد جلسة جديدة فى غدامس

نواب ليبيا بطنجة يتفقون على عقد جلسة جديدة فى غدامس
قالت عضو مجلس النواب الليبي عائشة يوسف الطبلقي، إن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طنجة المغربية، اتفقوا على عقد جلسة بكامل النصاب في مدينة غدامس الليبية منتصف الأسبوع القادم.

وأضافت الطبلقي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أمس الخميس، إن "كامل أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين في مدينة طنجة المغربية ناقشوا العديد من القضايا التي من شأنها أن تساعد في تحسين أداء المجلس ليقوم بدوره المناط به لخدمة المرحلة القادمة لإنهاء الأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة ويجهز بيانا ختاميا سيتم تلاوته يوم السبت المقبل بحضور وزير الخارجية المغربي".

ويضاف الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمدينة طنجة المغربية إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، بدءا بجلسات الحوار السياسي التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق الصخيرات، ثم جلسات الحوار الليبي-الليبي ببوزنيقة.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة الوفاق في طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس نواب طبرق، وقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.
رقم : 900254
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