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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:20

حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، ثمانية مواطنين خلال حملة دهم في نابلس وجنين، في حين اقتحمت مستشفى برام الله، في شمال الضفة المحتلة ووسطها.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل في من بلدة بيت دجن شرقي نابلس، وشنت حملة اعتقالات ضد المواطنين.

وحسب المصادر؛ فإن قوات الاحتلال اعتقلت: ثوري إبراهيم أبو مرتضى (44 عاما) ومعتصم سامح أبو غنيم (22 عاما) والشقيقين عبد الرحمن، وعبد الرحيم طلب حج محمد.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين آخرين، وهم: عبد الجبار جرار والشيخ إبراهم طاهر نواهظة، وسامر مصطفى جرادات والأسير المحرر محمد شهاب الملقب بالصقر واستدعت شقيقه الأسير المحرر فرج الصانوري للمقابلة يوم الاثنين المقبل.

بالتوازي اقتحم جنود الاحتلال ساحات مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعبا شرق رام الل.

وتشن قوات الاحتلال يوميا خاصة في ساعات الليل والفجر، حملات اقتحام للمدن الفلسطينية يتخللها مداهمات للمنازل واعتقال للمواطنين واعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.

ومنذ الخميس حتى مساء الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال (72) مواطنًا، منهم (6) أطفال وإمرأة، في (94) عملية توغل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة؛ وفق تقرير الانتهاكات الأسبوعي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
 
رقم : 900257
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