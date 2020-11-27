قسد تتهاون في تسلل الارهابيين من سوريا الى العراق

قال المتحدث باسمِ قيادةِ العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، إنّ قواتِ سوريا الديمقراطية " قَسَد " المدعومةَ من الولاياتِ المتحدة لا تمنعُ الإرهابيين من التسلُلِ الى العراق.



وأضاف تحسين الخفاجي في تصريحات صحفية أنّ هذه القوات غيرَ النظامية تُسيطر على الحدودِ العراقية السورية ويَصعُبُ التعاملُ معها.



واشارَ الى أنّ الارهابيين يستخدمون قسَد للتسلُلِ إلى العراق، وفي بعضِ الحالات تكون هذه القوات مُهملةً في هذا الشأن، أو ضعفتْ سيطرتُها على الحدود، مما يدفعُ الإرهابيين إلى التسللِ إلى العراق.



واعلنَ الخفاجي أنه سيتمُ نصبُ كاميراتِ مراقبة وأبراجِ مراقبةٍ حدودية، وسيتمُ إغلاقُ هذه المناطق قريبًا.



وبين الخفاجي ان طول الحدود بين العراق وسوريا تبلغ 610 كيلومترات وعملية ضبط الحدود ومنع تسلل الارهابيين الى العراق بسبب وجود ثغرات في الحدود حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة بإنشاء موانع وبينها طبيعية، مبينا ان فيها مانع أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ونفق وسداد ترابي وجزء بسيط بقي بحدود 220 كم.



وأشار الى ان هناك أودية ولكن هذا لا يعني ان يكون الوادي نقطة عبور للارهابيين ونصبنا كاميرات مراقبة على 24 ساعة وأبراج مراقبة في مناطق يمكن مرور الارهابين ومتسلليين منها وستشهد الأيام المقبلة غلق تام لهذه النقاط.



ولفت الخفاجي إلى وجود دراسة شاملة عن مخيم الهول السوري وعن العراقيين فيه وهناك تنسيق مع قسد لحسم هذا الملف ووصلنا لمراحل متقدمة لإنهاء الملف بما يخدم الجانب العراقي منظومة فيها من القدرة والإمكانية لمنع أي خرق أمني حدودي.