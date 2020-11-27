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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:23

كبريات الشركات الايرانية تنتج 566 الف سيارة خلال 8 اشهر

كبريات الشركات الايرانية تنتج 566 الف سيارة خلال 8 اشهر
انتجت كبريات شركات صناعة السيارات الايرانية اكثر من 566 الف سيارة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

وافادت الاحصائيات الصادرة عن منظومة "كدال" تم خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري انتاج 566 الفا و 844 سيارة من قبل شركات صناعة السيارات الايرانية "ایران‌ خودرو" و"سایبا" و"بارس‌ خودرو".

ووفقا لهذا التقرير فقد بلغ انتاج مجموعة "ايران خودرو" 291 الفا و 234 سيارة من طرازات "بيجو" و"سمند" و"رانا" و"دنا" و"دونغ فينغ" و"هايما" و"شاهين" اضافة الى شاحنات صغيرة.

كما بلغ انتاج مجموعة "سايبا" 209 الاف و 534 سيارة من طرازات "برايد" و"تيبا" و"سراتو" و"آريو" وشاحنات "برايد" صغيرة (سايبا 151).

فيما بلغ انتاج مجموعة "بارس خودرو" 66 الفا و 76 سيارة خلال الفترة المذكورة من طرازات "رينو" و"برليانس" و"ايكس 100" (برايد) و"كيو 200" (كوئيك) و"اس 200" (ساينا).
رقم : 900278
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