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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:07

عراقجي يكشف تفاصيل عملية تبادل السجناء مع استراليا

عراقجي يكشف تفاصيل عملية تبادل السجناء مع استراليا
اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في معرض شرحه لتفاصيل عملية تبادل السجناء الإيرانيين واستراليا: "تشرفت بالترحيب بالمواطنين الثلاثة المفرج عنهم وبعد وصولهم والتحقق من صحتهم وسلامتهم تم الافراج عن السجين الاسترالي".

السيد عباس عراقجي، الذي كان حاضرا في عملية تبادل ثلاثة سجناء إيرانيين في تايلاندا مع مواطن أسترالي بريطاني الأسبوع الماضي، حول عملية التبادل قال : في الأربعاء (25 نوفمبر 2020) ونتيجة لعمل دبلوماسي دؤوب مع دولتي تايلاندا وأستراليا، والتي استمرت أكثر من عام، تم تبادل ثلاثة سجناء إيرانيين في تايلاندا مع سجين أسترالي في طهران.

وأضاف: "هذا التبادل فريد من نوعه لأن الدول الثلاث شاركت في هذا التبادل وحدث تفاعل ثلاثي". وتم أطلاق سراح ثلاثة إيرانيين مقابل أجنبي. وجرت عملية التبادل في مطار طهران. فقد تم إطلاق سراح ثلاثة إيرانيين اولا وبعد وصولهم الى طهران، بعد ذلك غادر السجين الأسترالي البلاد. وجرت عملية التبادل على متن طائرة أسترالية خاصة نقلت أولاً السجناء الإيرانيين إلى طهران.

وأشار عراقجي: "كنت في المطار لحظة تبادل السجناء من اجل عملية التنسيق الأخيرة وكذلك ضمان نتائج مثمرة عام كامل وجهود زملائي ومئات الساعات من المشاورات السياسية، وقمت بالترحيب بالمواطنين الثلاثة المفرج عنهم وبعد وصولهم والتحقق من صحتهم وسلامتهم تم الافراج عن السجين الاسترالي.

تجدر الإشارة إلى أن تبادل السجناء هي ممارسة شائعة ومقبولة في الأعراف الدولية ولا تنتهك بأي حال من الأحوال استقلال القضاء. وهي متبعة في جميع البلدان ، ولاسيما بعد انتهاء الإجراءات القضائية والحكم على الشخص بالسجن ، يمكن استبداله على أساس المصالح الوطنية، وفي بلادنا يمكن ان يتحقق هذا الامر بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. ولدى البلدان الاخرى روتينها الخاص بها.
رقم : 900284
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