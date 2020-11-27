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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:32

موسكو تنتقد بشدة زيارة بومبيو للجولان المحتل

موسكو تنتقد بشدة زيارة بومبيو للجولان المحتل
انتقدت روسيا ،اليوم الجمعة، بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو غير مسبوقة إلى مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم، في معرض تعليقها على زيارة بومبيو: "نرى في ذلك دليلا آخر على تجاهل الولايات المتحدة الواضح للمبادئ القانونية المعترف بها دوليا لتسوية النزاع في الشرق الأوسط".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن زيارة بومبيو هذه تأتي ضمن محاولات الإدارة الأمريكية منح الشرعية إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشددة على أن ذلك يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت زاخاروفا أن موقف روسيا المبدئي يقضي بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة من قبل [إسرائيل ]في عام 1967، مضيفة: "ننطلق من أن هذه الأنشطة تعرقل جهود إعادة إطلاق العملية التفاوضية الرامية إلى إحلال سلام عادل ومستدام وشامل في منطقة الشرق الأوسط".
رقم : 900289
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