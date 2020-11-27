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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:58

استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر جراء استمرار غارات العدوان السعودي

استشهاد مواطن يمني وإصابة آخر جراء استمرار غارات العدوان السعودي
شن طيران العدوان السعودي اليوم الجمعة، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صنعاء وعمران.


وأكد مصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح نتيجة غارات العدوان السعودي على منطقة عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب قناة المسيرة اليمنية شن طيران العدوان العداون غارة على منطقة عطان في صنعاء، و3 غارات على الكلية الحربية، غارة على منطقة الحفا.

وشن طيران العدوان 3 غارات على جبل عيبان في مديرية بني مطر، و4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، و3 غارات على منطقة ريمة حُميد وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

وفي محافظة عمران استهدف طيران العدوان بـ 4 غارات الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، و 5 غارات على مناطق متفرقة في المديرية ذاتها.

وبحسب المسيرة أن طيران العدوان لا زال يحلق بكثافة في سماء العاصمة صنعاء والمحافظة، مشيرا إلى أنه لم يبلغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين حتى اللحظة.

من جانب آخر شن طيران العدوان اليوم الجمعة غارتين على محافظة الحديدة في تصعيد خطير وخرق سافر لوقف إطلاق النار بالمحافظة.

وذكرت المسيرة أن طيران العدوان شن غارتين على قرية الجربة بمديرية الدريهمي الحديدة.

كما شن العدوان 3 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة، في ظل تحليق طائرات حربية وتجسسية على عدد من مديريات المحافظة
 
رقم : 900302
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