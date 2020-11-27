الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:02

تركيا ترفض دعوات البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليها

تركيا ترفض دعوات البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليها
رفضت تركيا، اليوم الجمعة، نداء وجهه البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات عليها بسبب زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان لشمال قبرص، ووصفت النداء بأنه "منفصل عن الواقع".


وذكرت "رويترز" أن البرلمان الأوروبي وافق، أمس الخميس، على قرار غير ملزم يدعم طلبا تقدمت به قبرص، العضو في الاتحاد، ويحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة" على تركيا، في خطوة من المرجح أن تعزز الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات على أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وأثار أردوغان غضب قبرص في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني بزيارته فاروشا، وهي منطقة محاطة بسياج ومهجورة باعتبارها منطقة محرمة منذ عام 1974.

وأيدت تركيا، الشهر الماضي، معاودة فتح فاروشا جزئيا، في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة واليونان والقبارصة اليونانيون.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، بقرار البرلمان الأوروبي ووصف البرلمان بأنه "متحامل ومنفصل عن الواقع".

وأضاف "إذا استمر هذا النهج والتفكير بهذه العقلية فسيتعذر على هيئات الاتحاد الأوروبي أن تسهم إسهاما بنّاء في تسوية القضية القبرصية".

وقبرص مقسمة منذ غزو تركي للجزيرة وقع عام 1974 بعد انقلاب عسكري قصير بإيعاز من اليونان. وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بشمال قبرص دولة مستقلة، وليس بحكومة قبرص اليونانية في الجنوب والتي هي محط اعتراف دولي.
رقم : 900304
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
27 تشرين الثاني 2020
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
27 تشرين الثاني 2020
السودان يدخل حظيرة التطبيع
السودان يدخل حظيرة التطبيع
27 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
26 تشرين الثاني 2020
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
26 تشرين الثاني 2020
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
26 تشرين الثاني 2020
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
26 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
26 تشرين الثاني 2020
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان