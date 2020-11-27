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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:09

الطقس في لبنان نهاية الاسبوع متقلب مع ارتفاع بسيط في الحرارة

الطقس في لبنان نهاية الاسبوع متقلب مع ارتفاع بسيط في الحرارة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر وتنحسر خلال الليل ويستقر الطقس تدريجيا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم السبت حيث يستقر تدريجيا.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تنحسر الامطار خلال الليل.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر وتنحسر خلال الليل ويستقر الطقس تدريجيا.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا واحتمال هطول امطار محلية خفيفة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مترافق مع ضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل مع ضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.
رقم : 900305
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