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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:10

وزارة الدفاع.. القوة البحرية الايرانية مرساة الاستقرار والامن في المنطقة

وزارة الدفاع.. القوة البحرية الايرانية مرساة الاستقرار والامن في المنطقة
قالت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ان القوة البحرية الايرانية هي مرساة الاستقرار والامن في المنطقة، وشددت على توظيف جميع الطاقات من اجل تعزيز امكانيات هذه القوة.

في بيان اصدرته وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية هنأت يوم القوة البحرية الذي يصادف اليوم، مؤكدة ان هذا اليوم يعيد الى الاذهان التضحيات الخالدة لشهداء سلاح البحر الايراني وذكرى ملحمة الفرقاطة "بيكان" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1980.

واضاف البيان، ان هذه الذكرى اضافت صفحة ذهبية اخرى الى السجل الحافل بالانجازات المشرفة للقوة البحرية؛ مستدلا بمقولة الامام الراحل (رض) : ان القوة البحرية تبعث على الفخر والعزة ليس للقوات المسلحة فحسب وانما للبلاد جميعا، وان ذكرى شهدائها لاسيما الشهدء المضحون للفرقاطة بيكان ستبقى في تاريخ ايران الى الابد.

واكدت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في البيان: ان اليوم وبعد مضي 4 عقود على هذه الملحمة المشرفة، ذات صيت الاقتدار الرادع للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية ولاسيما سلاح البحر الايراني في ارجاء العالم؛ حيث ان العدو والصديق يشهد بهذه الحقيقة من ان القوة الرادعة والدفاعية لسلاح البحر الايراني تحولت الى دعامة الثقة والاطمئنان للشعب، ومرساة للاستقرار والامن المستدام في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية ومضيق هرمز وبحر عمان.

واضاف البيان: ان الفضل في هذه السيادة البحرية الفريدة التي بلغت المياه العابرة للحدود الدولية وصون المصالح الاستراتيجية للنظام والشعب الايرانيين في أقصى نقاط العالم، يعود الى العزيمة الثورية والروح الجهادية لدى جميع منتسبي القوة البحرية بما فيهم القادة والمدراء والمقاتلين الملتزمين، والخبراء المخلصين والكفوئين في مجال الصناعات الدفاعية الذين ادخلوا الرعب في قلوب الاعداء بما قدموه من انجازات دفاعية متطورة، وأكدوا بان الرد على اي ارتكاب خطأ سيكون صارما ومدمرا من قبل القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني.
رقم : 900306
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