كورونا تغلق الضفة الغربية وتمنع التنقل

دفع الارتفاع المتواصل خلال الايام الماضية في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا السلطة الفلسطينية لإتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة هذا الوباء فقد دخل سريان الاغلاق الشامل في الضفة الغربية حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الجمعة ولمدة 48 ساعة للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه.



ويشمل الإغلاق مناحي الحياة كافة في الضفة الغربية بإستثناء الصيدليات والمخابز.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر ان الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وسيتم منع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز المحبة على مداخل بعض المدن وذلك تطبيقا لقرار رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية .



وشدد نمرعلى أن الجهات المختصة ستعاقب المخالفين ضمن اللوائح والقوانين التي أقرت في حالة الطوارئ المعلنة.