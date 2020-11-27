نائب لبنان: عون والحريري اصطدما حول منهجية اختيار الاسماء

قال عضو تكتل لبنان القوي النائب اللبناني الان عون ان رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد والحريري اصطدما حول منهجية اختيار الاسماء



لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون في حديث تلفزيوني الى أنه "من المفترض ان يتفاهم مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ واصطدموا على منهجية اختيار الاسماء"، مشيرا الى أنه "حتى يتفاهموا يجب ان يأخذوا موافقة الكتل التي ستشارك في الحكومة"، معتبرا أن "اختيار الاسماء هو العقدة الاساسية"، متمنيا أن يكون "يحصل الاسبوع المقبل الحسم"، مضيفا: "العامل الخارجي لا داعي لانتظاره وحل الحكومة داخليا متاح"