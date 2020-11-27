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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:29

فلسطين تسجل 1936 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

فلسطين تسجل 1936 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات
أعلنت وزيرة الصحة للسلطة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة تسجيل 1936 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 922 إصابة.

وأضافت أن 57 من المصابين "يرقدون في العناية المكثفة بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وفرضت رام الله اليوم إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يستمر حتى صباح الأحد، يتبعه إغلاق جزئي يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا باقي أيام الأسبوع لمواجهة انتشار الفيروس.

وتظهر قاعدة بيانات الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس، الماضي بلغ 93421 إصابة تعافى منها 74398 وتوفي 777.
رقم : 900311
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