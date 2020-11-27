الصحة اليمنية : شهيد و4 جرحى حصيلة غارات تحالف العدوان

قالت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن، اليوم الجمعة، إن غارات طيران العدوان السعودي التي شنها صباح اليوم على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات تسببت في استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين.



وأوضحت وزارة الصحة أن معظم القصف كان على مناطق مأهولة بالكثافة السكانية كعطان والحفاء وعيبان والنهدين في العاصمة صنعاء.



وحملت الوزارة تحالف العدوان المسؤولية الكاملة قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا لتبعات هذه العمليات الإجرامية من مشاكل صحية آنية أو مستقبلية على المواطنين.



وهذا هو نص البيان:



قام طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي بشن عشرات الغارات على العاصمة صنعاء وبعض محافظات الجمهورية منذ صباح يومنا هذا الجمعة 27 نوفمبر2020م أدت إلى سقوط عددا من الشهداء والجرحى ووفقا لغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة فقد سقط شهيد في و4 جرحى كحصيلة أولية حتى اللحظة في جريمة تضاف إلى آلاف الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان منذ حوالي 6 اعوام.



ان وزارة الصحة العامة والسكان لتدين وتستنكر هذه الجريمة وهذا التصعيد الذي قتل وجرح العديد من المواطنيين وأيضا أرعب وأخاف الاطفال والنساء عوضا عما يترتب على ما ينبعث من الأسلحة من غازات تؤثر على صحة الإنسان كون معظم القصف كان على مناطق مأهولة بالكثافة السكانية كعطان والحفاء وعيبان والنهدين في العاصمة صنعاء كما نحمل التحالف المسئولية الكاملة قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا لتبعات هذه العمليات الإجرامية من مشاكل صحية آنية أو مستقبلية تنعكس على المواطنين .



كما تدعو وزارة الصحة الأمم المتحدة ومبعوثها لإدانة هذه التصرفات اللامسئولة والإجرامية وتسجيل موقفا واحدا سلميا خلال فترة العدوان وما أرتكب فيه من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا .



كما ندعو المجتمع الدولي الحر والمنظمات ذات القرار المستقل عن التوجيه الأمريكي بأن يكون لهم موقفا قويا وسريعا في ادانة هذه الجرائم والسعي لرفع الحصار وايقاف العدوان الذي أهلك الحرث والنسل منذ حوالي 2060 يوما ومازال مستمرا وأن ترفع قضايا جنائية ضد أئمة العدوان في كل محافل المحاكم والهيئات ذات العلاقة كأقل واجب يتحتم عليها في إطار الإنسانية المشتركة بين شعوب العالم .



صادر عن وزارة الصحة العامة والسكان



الجمعة 11 ربيع ثاني 1442 الموافق 27 نوفمبر 2020م