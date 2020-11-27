ليبرمان: حماس تطور صواريخ وطائرات مسيرة بمحركات نفاثة في غزة

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إن حركة حماس تطور صواريخ وطائرات مسيرة بمحركات نفاثة، متهما الحكومة الإسرائيلية بإخفاء الحقائق بهذا الشأن.



ولفت ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض وعضو الكنيست الإسرائيلي، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس، يخفون الحقائق عن الإسرائيليين بخصوص تطوير قدرات حماس القتالية في قطاع غزة، مضيفا أن "قطاع غزة ينتج ما لا يقل عن صاروخين يوميا، يصل بعضها حتى منطقة الخضيرة".



وزعم ليبرمان أن "حماس تطور صواريخ كروز وطائرات بدون طيار بمحرك نفاث"، متوجها لوزير الجيش ميخائيل بيتون بالسؤال: "هل تعلم ماذا يعني بالنسبة للسكان إذا حدث صراع؟ هل تعرف الثمن الذي سندفعه؟ لماذا يخفي رئيس الوزراء ذلك؟"، وأضاف ليبرمان: "لو كنت مكانك لاستدعيت كل رؤساء غلاف غزة للقاء وزير الأمن الذي سيشرح لهم ما ينوي فعله أمام الصواريخ والمسيرات ".



وأشار ليبرمان إلى أن "الحكومة تسرب معلومات تحتاجها في ألاعيبها الداخلية وتخفي معلومات أخرى"، معتبرا ذلك "عملا غير مسؤول ولا يطاق".



وكتب ليبرمان عبر حسابه على فيسبوك: "يتضح أن غانتس ليس رئيس وزراء احتياطي فحسب، بل هو أيضا وزير حرب احتياطي"، وتساءل: "في أي مكان في العالم لا يعلم وزير الحرب باتفاقيات بيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى دول مجاورة، ولا يعلم بزيارة رئيس الوزراء إلى دولة أجنبية لا تزال تعرف على أنها دولة معادية؟"، في إشارة إلى بيع مقاتلات أمريكية لأبو ظبي والزيارة السرية التي أجراها نتنياهو إلى السعودية ونفتها الرياض.