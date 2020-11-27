قاليباف يتوعد بالانتقام لاغتيال الشهيد محسن فخري زادة

توعد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف بالانتقام لاغتيال الشهيد محسن فخري زادة العالم النووي الايراني.



وقال قاليباف في تغريدة علی موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ان الثأر لدماء الشهيد محسن فخري زادة قادم لا محالة.



وقال قاليباف، ان انتقام ايران سيشمل كل من نفذ ووقف خلف اغتيال محسن فخري زاده.



واستشهد بالاية القرانية: (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون! ... إنا من المجرمين منتقمون).



وأفاد تقرير العلاقات العامة بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الايرانية، أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر اليوم الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بوزارة الدفاع. وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.