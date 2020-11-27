وقفات احتجاجية بالحديدة للتنديد باستمرار القصف الجوي لقوى العدوان

نظمت في عدد من مديريات محافظة الحديدة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات احتجاجية حاشدة للتنديد باستمرار خروقات مرتزقة دول العدوان السعودي الإماراتي والحصار الجائر .



استنكر المشاركون في الوقفات الاحتجاجية القصف الجوي الذي تعرضت له محافظة الحديدة منذ الصباح الباكر من جرائم وانتهاكات لاتفاق السويد من قبل تحالف العدوان في ظل وجود كبير مراقبي الامم المتحدة بالحديدة وصمت أممي ودولي معيب .



وأكدوا استمرار الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره .



وباركت بيانات صادرة عن الوقفات الاحتجاجية الضربات الصاروخية في عمق العدو السعودي والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات .



وأكدت البيانات أهمية تعزيز التلاحم وترسيخ الهوية الإيمانية في أوساط المجتمع لإفشال مخططات العدوان .