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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:40

اغتيال عالم نووي إيراني قرب العاصمة طهران

اغتيال عالم نووي إيراني قرب العاصمة طهران
تعرض العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عصر اليوم الجمعة الى محاولة اغتيال قرب العاصمة الايرانية طهران.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ، أن العالم النووي محسن فخري زاده تعرض للاغتيال بعملية تفجير وإطلاق نار في مدينة ابسرد بمنطقة دماوند  قرب العاصمة طهران مساء اليوم الجمعة .
ويفيد تقرير فارس بان الجهود جارية لعلاج فخري زاده والمصابين الآخرين.

وتفيد الانباء من منطقة دماوند بان صوت انفجار قد سمع في شارع مصطفى الخميني في مدينة أبسرد قبل ان يجري تبادل اطلاق نار استهدف سيارة  .

وبحسب التقرير ، قُتل ثلاثة أو أربعة أشخاص قيل انهم  من الإرهابيين.

وتؤكد ملاحظات مراسل وكالة انباء فارس وجود جثتين في عيادة أبسرد وان سرير فخري زاده مليء بالدماء .
يشار إلى أنه في مطلع عام 2018 أعلنت مصادر في الكيان الصهيوني أن جهاز التجسس الموساد حاول اغتيال عالم نووي إيراني ، لكن عمليته لم تكن ناجحة.

وأفاد موقع والا نيوز على الإنترنت أن عملاء الموساد حاولوا من قبل اغتيال عالم نووي إيراني يدعى محسن فخري زاده مهابادي ، المسؤول عن مفاعل طهران النووي.

وأقر الموقع أن جميع العلماء النوويين الإيرانيين الذين سبق اغتيالهم أو تعرضوا لمحاولات اغتيال قد نفذت على أيدي عملاء الموساد.

وقال مسؤولو المخابرات الأجنبية في الموساد لـ "والا" إن فخري زاده كان على قائمة اغتيالات الموساد.

وبحسب وكالة انباء فارس ، فإن اسم فخري زاده قدم للموساد من خلال قائمة الأمم المتحدة. وكان اسمه "عالم كبير في وزارة الدفاع  والمدير السابق لمركز بحوث الفيزياء (PHRC)" على القائمة.
رقم : 900350
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