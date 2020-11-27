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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:08

اللواء باقري يتوعد المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة برد قاس

اللواء باقري يتوعد المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة برد قاس
توعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري الزمر الارهابية ومن ورائهم والمتورطين في الجريمة العمياء في اغتيال الشهيد محسن فخري زادة برد قاس 

اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ان الشهيد فخري زادة استطاع ان يرفع القدرة الدفاعية للبلاد الى مستوى مقبول من القدرة الردعية وقال على الاعداء ان يعلموا ان النهج الذي اختطه الشهداء من امثال فخري زاده لن يتوقف ابدا.

واصدر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري عقب حادث اغتيال الشهيد محسن فخري زاده رئيس مؤسسة الابحاث والابداع في وزارة الدفاع بيانا عزى فيه باستشهاده واستشهد بالاية القرانية "وَ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ الله فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمالَهُمْ* سَیهْدِیهِمْ وَ یصْلِحُ بالَهُمْ* وَ یدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ"

واضاف انه مرة اخرى قام الارهابيون الذين اعمى الله قلوبهم والمرتبطين بالاستكبار العالمي والكيان الصهيوني المجرم بعمل وحشي باغتيال احد المدراء المخلصين في الحقل العملي والبحثي والدفاعي للبلاد .

وقال ان الشهيد محسن فخري زاده كان رئيس مؤسسة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع و أحد كبار المديرين في التصنيع الدفاعي في البلاد الذين كانوا مصدرًا للعديد من الخدمات خلال حياته المباركة واستطاع رفع القدرة الدفاعية للبلاد إلى مستوى مقبول من الردع.

واوضح ان اغتيال هذا المدير القدير والجدير رغم أنه كان بمثابة ضربة قاسية وثقيلة للمجمع الدفاعي للبلاد ، إلا أن على الأعداء الذين اعمى الله قلوبهم ان يعلمون أن الطريق الذي اختطة امثال الشهيد فخري زاده لن يتوقف أبدًا. كما ان على الزمر الارهابية ومن وراءهم والمتورطين في هذه الجريمة العمياء ان يعلموا ان ردا قاسيا سيكون بانتظارهم.
رقم : 900356
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