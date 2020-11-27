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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:36

هل وقف الشعب البحريني بوجه نتيناهو !!

هل وقف الشعب البحريني بوجه نتيناهو !!
وأمام هذا الغضب العارم والرفض الشعبي لتلك الزيارة فقد أخذ إعلام الكيان الصهيوني يلوح بأن نتنياهو سيؤجل زيارته للبحرين بناء على طلب من سلمان، هذا التلويح بحسب الخبراء هو مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع، ولا سيما أن نتنياهو عازم على زيارة البحرين عاجلًا أم آجلًا بعدما هيأ له الخليفي الأرضية لذلك، حيث أعرب عن نيته حضور مسابقات الفورمولا 1 التي يعتزم النظام البحريني إقامته هذا العام على الرغم من جائحة كورونا.

ومن المؤكد أن ردة فعل الشارع البحراني لا يمكن المراهنة عليها بأن تتغير، فهي ثابتة بأن شعب البحرين يرفض من الأساس أي نوع من التطبيع مع الصهاينة مهما قل شأنه، غير أن المواجهة الآن ستكون على أرض البحرين نفسها.

وقد عبر شعب البحرين الرافض للتطبيع عن استنكاره وعدم قبوله بزيارة نتيناهو للبلاد وانتشرت رسائل مؤكدة لهذا الرفض من مختلف المناطق، وحملت عبارات مثل: «لا تُدنسوا أرض البحرين أيها الصهاينة القتلة»، «لا أهلًا ولا سهلًا بالصهاينة في أرض البحرين الطاهرة».

وفي سياق متصل فقد قام ثوار بلدتي أبو صيبع والشاخورة بالكتابة على الطرقات أسماء الطغاة و ملأوا الجدران بالعبارات الثورية رفضًا للتطبيع البحريني مع الكيان الصهيوني، ما دفع عِصابات الاحتلال إلى المسارعة لمسحها استمرارًا في النهج الإرهابي المقيت.

يذكر أن ائتلاف 14 فبراير قد وجه رسالة شديدة اللهجة لسلمان بن حمد في بيانه يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ذكره فيها بأنه «رئيس وزراء» غير شرعي لأنه غير منتخب من أبناء الشعب الأصلاء، وما يصدر عنه من قرارات هي غير شرعية، ودعوته نتيناهو إلى زيارة البحرين خطوة حمقاء لن يسكت عنها شعب البحرين، ولن يرضاها أبدًا، وسيعلن موقفه منها بكل جرأة.

كما صدرت عن قوى المعارضة دعوات إلى مسيرات غضب تحت شعار «إسرائيل ستزول» رفضًا لهذه الزيارة.
رقم : 900360
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