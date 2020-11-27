مرتزقة العدوان السعودي أمام فضيحة جديدة

وأكدت مصادر مطلعة فضيـحة لقاء الجنرال الأحمر قيادات من الكيان الإسرائيلي في البحرين تحت غطاء زيارته المعلنة لها لتقديم التعازي بوفاة رئيس مجلس الوزراء البحريني “خليفة آل خليفة”.



وافادت المصادر بأن الجنرال كان برفقة وفد كبير ضم مستشاري الفار هادي ضم كلاً من الخونة “رشاد العليمي” و “صالح عبيد” و “سلطان العتواني” و “محمد موسى العامري” و “ياسين مكاوي” بالإضافة لوزير خارجية المرتزقة “محمد الحضرمي”.



و قد لقي وفد المرتزقة إستقبال كبير من القيادة البحرينية برئاسة نائبا رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ “محمد بن مبارك آل خليفة” والشيخ “علي بن خليفة آل خليفة” ووزير خارجية البحرين “عبداللطيف الزياني”، وعدد كبير من أفراد عائلة آل خليفة.



ولفت المصدر إلى مناقضة البروتوكولات الرسمية للمشاركة في تقديم العزاء الذي أقيم منتصف الشهر الجاري بوصول وفد من هذا المستوى في مقابل إستقبال شارك فيه أرفع قيادات دولة البحرين التي دخلت حظيرة التطبيع منذ أسابيع.



وأشار المصدر إلى دور وزير خارجية البحرين “عبداللطيف الزياني” في تنسيق اللقاء، لافتاً إلى أن الأخير كان أول الوافدين إلى الكيان الاسرائيلي لتوقيع عدداً من الإتفاقيات مع كيان العدو بينها إتفاقات تخص الشأن اليمني لرفع مستوى التنسيق والتعاون الإسرائيلي مع تحالف العدوان وحكومة الفار هادي.



وقالت المصادر بأن على الأحمر قد عقد عدة تفاهمات واتفاقات وصفها بالسرية، مشيراً إلى تركيز الجانب الإسرائيلي على الوضع الميداني في اليمن لتقديم مساعدات لما أسمتها بالشرعية وفقاً للمرجعيات الثلاث حسب القرار الأممي 2216، وهي ذات ذريعة العدوان على اليمن الذي إعترف الفار هادي عدم درايته ببدأه.



ويشير اللقاء السري الذي عقد في البحرين إلى علاقة الكيان الصهيوني بالعدوان على اليمن، في فضيـحة جديدة تضاف لـ فضيـحة مؤتمر وارسو الذي حضر فيه ممثلون عما تسمى بشرعية هادي بمشاركة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو.



ويفهم من لقاء محمد بن سلمان ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إمتداد لتدخل إسرائيلي أوسع في اليمن سيما بعد هزائم قوى العدوان والمرتزقة المتلاحقة.



وفي سياق متصل قال رئيس الوفد الوطني وناطق أنصار الله محمد عبدالسلام أن الدول المعتدية على اليمن والمحاصرة لشعبه تتجه لتصبح منخرطة كليا وبشكل رسمي ومعلن في المشروع الصهيوني كالسعودية والامارات والبحرين والسودان.



وأوضح عبدالسلام أن ماحدث يكشف حقيقة العدوان على اليمن بأنه عدوان امريكي صهيوني بتنفيذ مشترك مع ادوات عميلة وخاضعة لتحقيق رغبات اعداء الامة الاسلامية والعربية بما فيها بيع القضية الفلسطينية والتنكر لها.