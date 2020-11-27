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الجمعة 27 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:06

اللواء موسوي: إيران تحتفظ بحق الانتقام من العدو على اغتيال فخري زاده

اللواء موسوي: إيران تحتفظ بحق الانتقام من العدو على اغتيال فخري زاده
قال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الجمعة، إن إيران تحتفظ بحق الانتقام من العدو على اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده.

وأضاف اللواء موسوي أن "يد أمريكا والكيان الصهيوني وزمرة خلق الارهابية تقف بوضوح خلف عملية اغتيال العالم فخري زاده"، مؤكدا أن جريمة اغتيال فخري زاده لن تمنع إيران من المضي في طريق التقدم والتطور السلمي.

واغتيل العالم النووي الإيراني عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل فخري زاده".

وامتنع البنتاغون عن التعليق على الاغتيال، كما قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المكتب لا يعلق على تقارير عن الهجوم".
رقم : 900370
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