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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 08:45

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ويكرو في تيغراي

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ويكرو في تيغراي
أعلن الجيش الإثيوبي أنه بسط سيطرته على مدينة ويكرو على بعد نحو 50 كلم إلى الشمال من مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي المتمرد.

وقال الجنرال حسن إبراهيم في بيان له، إن قوات الجيش "ستسيطر على ميكيلي بعد عدة أيام"، مضيفا أن الجيش سيطر على عدة مدن أخرى، إلى جانب ويكرو.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد أعلن يوم الخميس أن الجيش يبدأ "بالمرحلة النهائية" من التقدم في تيغراي، وتعهد بحماية المدنيين في المنطقة.

يذكر أن الاشتباكات في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بين الجيش الاتحادي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" مستمرة منذ 4 نوفمبر الجاري.

مسؤول أممي: ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بالسودان إلى 43 ألفا

هذا وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الجمعة، ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان إلى 43 ألفا.

وكتب غراندي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "أنا الآن في السودان لزيارة المناطق القريبة من الحدود الإثيوبية، حيث وصل حتى الآن 43 ألف لاجئ من منطقة تيغراي الإثيوبية".

وقبل أسبوع، توقعت المفوضية الأممية، لجوء 200 ألف إثيوبي إلى السودان، خلال الأشهر الستة المقبلة.
رقم : 900406
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