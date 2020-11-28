واعظي: الضالعون بعملية اغتيال الشهيد فخري زادة سيتلقون ردا قاصما

اكد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي بانه سيتم الكشف قريبا عن جميع الضالعين في عملية الاغتيال الغادرة للشهيد فخري زادة وسيتلقون ردا قاصما من الشعب الايراني.



واصدر واعظي بيانا حول استشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية محسن فخري زادة، جاء في جانب منه: ان اغتيال العالم والباحث الايراني البارز في المجال الدفاعي الشهيد محسن فخري زادة من قبل الايادي العميلة للاستكبار العالمي والصهيونية الغاصبة قد كشف مرة اخرى اكثر فاكثر قلق وغضب اعداء الشعب الايراني الحاقدين والمحبطين تجاه التقدم العسكري والدفاعي للبلاد.



واكد قائلا: لاشك ان جميع العناصر والايادي الضالعة في عملية الاغتيال الغادرة هذه سيتم الكشف عنهم بجهود القوى الامنية وسيتلقون ردا قاسيا وقاصما من الشعب الايراني يحول كل آمالهم الى ياس واحباط مرة اخرى.



يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زادة رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.



وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.