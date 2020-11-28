دبلوماسي روسي: اغتيال فخري زادة جرى بضوء اخضر من اميركا

اعتبر مساعد رئيس البعثة الروسية الدائمة في منظمة الامم المتحدة عملية اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الشهيد محسن فخري زادة، بانها جرت بضوء اخضر من اميركا للاغتيالات السياسية خارج الحدود.



جاء ذلك في تغريدة كتبها ديميتري بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة اشار فيها الى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" التي اعتبرت الكيان الصهيوني بانه وراء عملية الاغتيال نقلا عن 3 مسؤولي استخبارات.



وكتب بوليانسكي في تغريدته: ان ما يقوله لنا تحليل صحيفة "نيويورك تايمز" هو انعكاس لاستعداد اميركا لاعطاء الضوء الاخضر للاغتيالات السياسية خارج الحدود.



واضاف: ان هذا ليس شيئا تفتخر به دولة ديمقراطية ما.