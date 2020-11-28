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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:08
لجان المقاومة في فلسطين:

اغتيال فخري زادة عملية اجرامية لابد من محاسبة مرتكبيها

اغتيال فخري زادة عملية اجرامية لابد من محاسبة مرتكبيها
ادانت "لجان المقاومة في فلسطين" باشد العبارات عملية اغتيال العالم الايراني "الشهيد محسن فخري زادة" الذي اغتيل الجمعة في ايران.

واعتبرت "لجان المقاومة" في بيان صحفي صادر عن مكتبها الاعلامي ان عملية اغتيال الشهيد العالم محسن فخري زادة هي اجرامية وارهاب دولة وبلطجة وعربدة تمارسها دول الاستكبار العالمي بحق الشعوب الاسلامية الحرة وهدفها تفريغ الامة من طاقاتها وعلمائها لتبقى ترتضي الذل والهوان والتخلف.

واكدت لجان المقاومة ان عملية الاغتيال الجبانة تاتي تتويج لارتماء البعض في احضان العدو الصهيوني .

وشددت "لجان المقاومة" على انه لابد من محاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء ومن يقف وراءهم حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم بحق علماء الامة .

واشادت" لجان المقاومة" بالانجازات الكبيرة التي حققها العلماء الايرانيون رغم الحصار المفروض على "الجمهورية الاسلامية في ايران" ورغم الملاحقة والاغتيال تعتبر انجازات نوعية ومميزة حققت بفضل ابداع هؤلاء العلماء وجهودهم الكبيرة ومثابرتهم وعملهم الدؤوب الذي لا يتوقف .

وتقدمت لجان المقاومة باحر التعازي واصدق مشاعر المواساة والغضب الى الاخوة في الجمهورية الاسلامية في ايران قيادة وحكومة وشعبا داعية الله عز وجل ان يتقبل الشهيد محسن فخري زادة في عليين مع الشهداء والصديقين والانبياء .
رقم : 900415
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