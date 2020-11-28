الصفحة الرئيسية
0
السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:56

روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا

روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا
عزى الرئيس الايراني حسن روحاني باستشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع محسن فخري زادة وقال ليعلم أعداؤنا أنه باستشهاد أمثال الشهيد فخري زاده لن يكون هناك فقط عائق أمام علماء إيران الإسلامية لاتباع طريق النمو العلمي المتسارع بل سيكونون اكثر عزما وتصميما لمواصلة طريق هذا الشهيد العزيز.

وعزى روحاني في رسالة تعزية باستشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية محسن فخري زادة على يد عناصر ارهابية واجرامية عميلة للكيان الصهيوني، مضيفا:

مرة أخرى تلطخت أيادي الاستكبار العالمي الشريرة وعملاء الكيان الصهيوني بدماء احد ابناء الثورة والوطن والذي جعل الشعب الايراني يغرق في حزن والم شديدين بفقدان عالم مثابر من ابناءه.

واكد روحاني انه لاشك ان هذه الأعمال الاجرامية العمياء محكومة بالفشل وهي نتيجة عجز اعداء الشعب الايراني امام حركته العلمية والانجازات التي حققها في هذا المجال وهي كذلك نتيجة هزائم الاعداء المتكررة في المنطقة والمجالات السياسية.

وقال روحاني: أن هذه الاعمال بينت مدى خبث وحقد الاعداء تجاه هذا الشعب العظيم فهي - كما اعمالهم غير الانسانية السابقة- احيت مرة اخرى اجرامهم امام شعوب العالم.

ونوه الرئيس روحاني الی انه على أعداء أمتنا أن يعلموا أنه باستشهاد أمثال الدكتور محسن فخري زاده ، لن تتعطل إرادة الشباب والعلماء في إيران الإسلامية فحسب ، ولن يكون هناك عائق أمام اتباع طريق النمو العلمي المتسارع بل سيكونون اكثر عزما وتصميما لمواصلة طريق هذا الشهيد العزيز.

واكد روحاني انه مما لا شك فيه أن زملاء الشهيد في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة سيملأون الفراغ الذي سببه فقدان هذا الشهيد العزيز.

وتقدم رئيس الجمهورية باحر التعازي لعائلة الشهيد وزملائه العلماء سائلا الله عزوجل علو الدرجات له والصبر السلون لعائلته الكريمة.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الدكتور محسن فخري زادة رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.
رقم : 900428
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
أمريكا.. بين بطة عرجاء وبطة مشلولة
روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا
روحاني: اغتيال العالم فخري زادة ناتح عن عجز الاعداء امام شعبنا
28 تشرين الثاني 2020
الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي لن يوقف النهضة العلمية في إيران
الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي لن يوقف النهضة العلمية في إيران
28 تشرين الثاني 2020
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
المفاوضات على ترسيم الحدود اللبنانية تصل لطريق مسدود
27 تشرين الثاني 2020
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق بعد فتح معبر عرعر الحدودي
27 تشرين الثاني 2020
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
التدخل السعودي في لبنان.. تأجيج الفوضى
27 تشرين الثاني 2020
السودان يدخل حظيرة التطبيع
السودان يدخل حظيرة التطبيع
27 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين 3 مشاريع نفطية وبتروكيمياوية
26 تشرين الثاني 2020
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
العويل هو المطلوب.. كيف نجح الردع اليمني في ايلام السعودية؟
26 تشرين الثاني 2020
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
السلاح البريطاني يقتل الشعب اليمني بأيدٍ سعودية وإماراتية
26 تشرين الثاني 2020
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
طائرات حديدية متطورة للسقوط والتحطُّم
26 تشرين الثاني 2020
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
تخت روانجي: أميركا تعمل على نهب نفط وثروات الشعب السوري
26 تشرين الثاني 2020
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
25 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان