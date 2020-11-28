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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:59

جهانغيري: الاعمال الارهابية الغادرة لن تثني عزم الشعب الايراني

جهانغيري: الاعمال الارهابية الغادرة لن تثني عزم الشعب الايراني
عزى النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري باستشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية محسن فخري زادة على يد عناصر ارهابية واجرامية عميلة للكيان الصهيوني اللاشرعي والغاصب.

وقال جهانغيري في جانب من بيان اصدره الجمعة: لاشك ان هذه الاعمال العمياء محكومة بالفشل ولن تثني عزم الشعب الايراني العظيم على المضي في طريق التنمية والتقدم في المجالات الدفاعية التي توفر المصالح والامن القومي للبلاد وسيصاب الاعداء بالمزيد من الياس والاحباط.

ودعا النائب الاول لرئيس الجمهورية الاجهزة الاستخبارية والامنية للكشف بدقة وسرعة عن الضالعين في عملية الاغتيال الاجرامية هذه واطلاع الشعب الايراني الابي على ذلك.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.
رقم : 900429
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