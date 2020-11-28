حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات بطقس العراق

كشف المتنبىء الجوي العراقي ، حسين الأسدي، السبت، عن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي متوقعة خلال 48 ساعة القادمة، مبينا ان بعض المناطق ستشهد امطارا غزيرة.





وذكر الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" أنه"بسبب توفر رطوبة مدارية في جميع الطبقات وحمل حراري جيد وتيار بارد في طبقات الجو العليا تتشكل على إثرها سحب رعدية قوية على مناطق واسعة من البلاد تستدعي التحذير"، مبينا ان "سحبا رعدية قوية على الأراضي السعودية تتحرك باتجاه مناطق الجنوب وحاليا سحب رعدية على بادية المثنى وتتجه الى ذي قار وميسان وفي وقت لاحق تشمل فرص الأمطار البصرة والمثنى".



وأضاف أن "فرص الامطار تمتد صباح اليوم على مناطق النجف والديوانية والكوت تليها كافة مناطق الوسط كربلاء العاصمة بغداد بابل ديالى صلاح الدين، أما مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية هي الاقل حصة من هذه الحالة بعد ان غيرت توقعات خرائط الطقس من قوة الحالة هناك".



الى ذلك اعلن المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "لابد من التنبيه ان سلوك الغلاف الجوي في هذه الفترة يكون غير مستقر، وبناء على ذلك فأن كميات الأمطار وأماكنها وشدتها والتي تدرجها نماذج الطقس العالمية في توقعاتها عادة ما تخالف الواقع أحيانا ألا حين اقتراب الحالة".



وأشار الى ان "الحالة تبلغ ذروتها نهار وليل يوم السبت ويستمر هطول الامطار الخفيفة الى المعتدلة خلال هذه الفترة وفي نفس المدن المذكورة سابقاً وتضاف لها صلاح الدين ومناطق من جنوب وشرق الانبار".



وبين عطية ان "فرص الغزارة واردة في مناطق عديدة من واسط وديالى وميسان والبصرة ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط".



وحذر المتنبئ جوي "مناطق من العاصمة بغداد وواسط وديالى كونها ستكون تحت خط الامطار (الشديدة) المصحوبة بحبات البرد (الحالوب) وبابل وكربلاء" مبينا ان ليل السبت يستدعي الحذر من الفيضانات الداخلية والسيول يضاف لها ميسان وشمال البصرة ايضا في وقت متأخر من ليل السبت/الاحد" وأوضح "تستمر حالة عدم الاستقرار صباح الاحد لكن بشدة اقل ربما".





وحذر عطية " من غزارة الامطار في المناطق المذكورة ومن صواعق البرق والرعد وتجنب السفر برا وبحراً ومن الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية احياناً ومن السيول على المناطق الحدودية لديالى وواسط وميسان وفيضانات داخلية متوقعة في مناطق الغزارة".





ونوه الى "عودة فرص الامطار المصحوبة بالغزارة مع حالة جوية جديدة يوم الثلاثاء المقبل".