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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:50

كورونا يحصد أرواح 6 لبنانيين ويتسلل إلى مخيمات الفلسطينيين

كورونا يحصد أرواح 6 لبنانيين ويتسلل إلى مخيمات الفلسطينيين
اعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن تسجيل 1782 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

هذا وقال منسق شبكة الإنذار المبكر في شمال سوريا، محمد سالم: إن "العدد الكلي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في شمال غرب سوريا، بلغ أكثر من 10 آلاف".

ورجح "سالم"، أن "تتضاعف أعداد الإصابات؛ بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصةً مع حلول فصل الشتاء".

وحذر من "أنه وبالرغم من توفر بعض الإمكانات في القطاع الصحي، فإن الأمور مرشحة للخروج عن السيطرة، مع بدء تسلل الفيروس إلى مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين شمال سوريا".
رقم : 900442
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