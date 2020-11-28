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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:35

الصين تدشن مفاعلها النووي المحلي الأول

الصين تدشن مفاعلها النووي المحلي الأول
بدأت الصين تشغيل مفاعلها النووي الأول الذي أنتجته محليا، وبإمكان المفاعل "هوالونغ وان" الذي تم ربطه بالشبكة الكهربائية خفض انبعاثات الكربون بنحو 8 ملايين طن سنويا.

وتؤمن المحطات النووية الصينية 5% من حاجات البلاد للكهرباء وفقا لإحصائية الإدارة الوطنية للطاقة عام 2019، وستزداد هذه الحصة عملا بالهدف الذي حددته الصين بتحييد أثر الكربون بحلول 2060.

ويشكل خفض التبعية للتكنولوجيا الغربية في القطاعات الحيوية مثل القطاع النووي هدفا محوريا في الاستراتيجية الصينية المحددة في خطة "صنع في الصين 2025".

وتم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات العامة على الشركات الصينية من أجل تحقيق هذا الهدف، عملا بسياسة تثير استياء شركاء الصين التجاريين.

وانطلقت أعمال بناء "هوالونغ وان" عام 2015، وتقوم الصين حاليا ببناء ستة مفاعلات أخرى في الصين والخارج، وفق المؤسسة الوطنية النووية الصينية.

وتملك الصين 49 محطة نووية ما يضعها في المرتبة الثالثة على هذا الصعيد بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
رقم : 900448
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