تخت روانجي: ارهاب دولة وراء اغتيال العالم الايراني البارز

اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، ارهاب دولة بانه وراء اغتيال العالم الايراني البارز محسن فخري زادة.



وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة حول عملية الاغتيال الغادرة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية محسن فخري زادة: ان ارهاب الدول السافر ضد عالمنا البارز انتهاك صارخ للقوانين الدولية وتم التخطيط له لخلق الدمار في منطقتنا.



واضاف: يجب ادانة هذا العمل من قبل مجلس الامن الدولي وامين عام منظمة الامم المتحدة. ايران لن تتردد ابدا في الحفاظ على شعبها والردع تجاه اي تعرض.