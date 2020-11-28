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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:51

ربيعي: سنعاقب المعتدي بالتأكيد لكن على طريقتنا

ربيعي: سنعاقب المعتدي بالتأكيد لكن على طريقتنا
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة " علي ربيعي" معزيا استشهاد العالم الايراني محسن فخري زادة ، سنعاقب المعتدي بالتأكيد، لكن ليس في الملعب الذي يحدده هو بل على طريقتنا.

وكتب ربيعي اليوم السبت في تغريدة على تويتر عقب استشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة محسن فخري زادة: ابارك استشهاد العالم الايراني البارز محسن فخري زادة للشعب الايراني والمجتمع العلمي وأسرته وأقدم التعازي على فقدانه.

وحذر في تغريدته: " سنعاقب المعتدي بالتأكيد لكن ليس في الملعب الذي يحدده هو ."

وقال: بسبب احداث الشهر الاخير، يسعى الأعداء الإرهابيون إلى تحقيق أهداف مثل الإخلال في الامن النفسي لمجتمعنا، وارباك استراتيجية إيران ، والاخلال في الأمن الإقليمي والعالمي في ضوء التغييرات المستقبلية المحتملة في السياسات الدولية.

واضاف: من حق الشعب الإيراني أن يرد بشكل حاسم على هذه الجريمة ردا يستند إلى استراتيجية محددة يراعي مصالحه الوطنية وعزته وهو من يحدد أبعاده وزمانه ومكانه.
رقم : 900459
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