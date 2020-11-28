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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:53

قتلى من "قسد" بعملية لمسلحين موالين لتركيا شمالي حلب

قتلى من "قسد" بعملية لمسلحين موالين لتركيا شمالي حلب
أعلن مايسمى "الفيلق الثالث" التابع لاعوان تركيا على الاراضي السورية عن تنفيذ قواته لعملية خاطفة أمس الجمعة، استهدف من خلالها نقاط "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الموالية للاميركان الواقعة جنوبي مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي، ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الأخيرة.

وقال مصدر من مسلحي مايسمى "الفيلق الثالث" التابع لتركيا إنّ العملية كانت عبارة عن غارة سريعة وخاطفة ضد نقاط محددة لـ"قسد" تقع على خطوط التماس في محور "عين دقنة" جنوبي مدينة "أعزاز"، وقد أسفرت العملية عن مقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين من عناصر (قسد) المتمركزين هناك.

وأوضح المصدر أنّ هذه العملية تأتي عقب قيام (قسد) الموالية للاميركان بتنفيذ العديد من الانتهاكات والاعتداءات بحق المدنيين والبنى التحتية شمالي حلب، إذ جرى استهداف عددٍ من المناطق ليلاً بقذائف المدفعية منها محيط مشفى "أعزاز الوطني"، وقرية "العجمي" بريف مدينة "الباب"، دون تسجيل خسائر بشرية.

ولم تعلن "قوات سوريا الديمقراطية" عن أي خسائر بشرية في صفوفها أو عن تعرض نقاطها لهجوم من قبل مسلحين موالين لتركيا الذين تتهمهم باستمرار هم والجيش التركي بقصف مناطق سيطرتها في أرياف حلب والرقة والحسكة.

إلى ذلك أشار ناشطون محليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنّ عناصر من (قسد) قتلوا طفلاً ورجلاً كانا يعملان في إحدى الأراضي الزراعية القريبة من قرية "كيمار" في منطقة "عفرين" شمالي حلب، حيث قاموا باختطافهما بعملية تسلل إلى المنطقة ومن ثمّ تعذيبهما قبل تصفيتهما بـ"دم بارد".
رقم : 900460
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