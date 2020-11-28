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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:54

عشرات الاصابات بانفجارين في كابول

عشرات الاصابات بانفجارين في كابول
أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم السبت، عن حدوث انفجارين منفصلين في العاصمة كابول أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص.

وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادر في الشرطة أن الانفجار الأول والثاني حصلا في العاصمة كابول وأدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل بجروح مختلفة.

ولفتت شرطة كابول، في بيان لها إلى أن "التفجير الأول وقع في منطقة خير خانا ونجم عن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة في سيارة دفع رباعي "لاند كروزر"، الأمر الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح".

وأشارت إلى أن "انفجارا ثانيا وقع في بلدة أوميد سابز، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص"، موضحةً أن "السبب وراء وقوع الانفجار كان عبوة ناسفة مغناطيسية تم تثبيتها في سيارة".

الجدير بالذكر أنه لم تعلن أي جهة، من بينها ​حركة طالبان​، حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجارين.
رقم : 900462
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