تسجیل 391 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت 935 الاف و739 شخصا وبوفاة 391 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 47 الفا و486 شخصا.



واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و 402 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 935 الاف و799شخصا و 5865 شخصا في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 648 الف و2831 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 391 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 47 الفا و 486 شخصا.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 38 الفا و 556 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.