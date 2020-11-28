رضائي: على الاجهزة الامنية كشف عملاء اجهزة المخابرات الاجنبية

دعا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، في رسالة وجهها الى الرئيس حسن روحاني ، بان تعمل الاجهزة الامنية الايرانية على كشف عملاء اجهزة المخابرات الاجنبية واحباط اساليب تشكيل فرق الاغتيال وكشف المتواطئين معها.



واكد رضائي في هذه الرسالة على ضرورة بذل الجهود المضاعفة للحيلولة دون تكرار وقوع الاعمال الارهابية في البلاد.



وقال رضائي: مع إن شهادة عالمنا النووي (محسن فخري زادة) تُظهر المحاولات اليائسة الأخيرة للمثلث الخبيث لترامب ونتنياهو وابن سلمان بقيادة بومبيو، في إثارة التوتر واشعال الحرب في المنطقة، وواصلت الجمهورية الإسلامية الايرانية انتقامها الصعب بصبر ثوري، الا انها امتنعت عن الوقوع في فخ أكثر العناصر قذارة في العالم المعاصر وستستمر في طريقها المبدئي لتصبح أقوى، لكن الشعب الإيراني يتوقع من سيادتكم بصفتكم رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي منع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وعدم السماح بالمساس بالأمن القومي للبلاد الذي تحقق على حساب دماء آلاف الشهداء الأعزاء.



واضاف امين مجمع تشخيص مصلحة النظام: يعد استشهاد الدكتور محسن فخري زادة، العالم المثقف والأستاذ البارز في مجال الفيزياء النووية، بعد تفجير نطنز واغتيال موظف حكومي في طهران، ثاني عمل إرهابي لأعداء الشعب الإيراني في الأشهر الأخيرة، بغية وقف التقدم العلمي والتكنولوجي لإيران الإسلامية، على أمل بث الخوف في نفوس علمائنا وإظهار اتحاد إرهاب الدولة بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية الاميركية والموساد والسعودية، في الوقت نفسه يجب على مؤسساتنا الاستخباراتية والأمنية أن تواجههم بجدية أكبر من ذي قبل، وفي ضوء ما سبق، من المناسب، اتخاذ الخطوات التالية:



اولا: على وزارة الخارجية تقديم شكوى الى المنظمات الدولية ضد الأعمال الإرهابية لمثلث إرهاب الدولة هذا، مع التنويه بان تكرار ادنى عمل إرهابي آخر سيمنع المراقبين الدوليين من الوصول إلى الأنشطة النووية.



ثانيا: يجب تكليف الأجهزة الامنية في البلاد بمهمة تحديد المصادر الرئيسية والمتسللين لأجهزة المخابرات الاجنبية ورصد وافشال اساليب طرق تشكيل فرق الاغتيال والمتواطئين معها.



واختتم رضائي قائلا: ومن الواضح جدا أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية سيظهر ضعف الأجهزة الامنية في البلاد، والتي يجب أن تتوقف ببذل جهود مضاعفة، ومن البديهي أن الحصول على المساعدة من الشعب واستخدام التقنيات المتطورة في إحباط مثل هذه الاعمال الإرهابية أمر لا بد منه.