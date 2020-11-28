اليمن: أحزاب اللقاء المشترك تدين اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

أدانت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية، عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت العالم النووي الإيراني الكبير "محسن فخري زاده".



وعبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها عن عظيم العزاء والمواساة لأسرة الشهيد الكريمة وجمهورية إيران الإسلامية قيادة وشعبا، مؤكدة على أحقية الرد الإيراني المشروع بحق منفذي ومدبري هذه الجريمة النكراء ومن يقف خلفهم.



وأوضح البيان أن فخري زاده كان أبرز العلماء النوويين وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي وهو الوحيد الذي ورد ذكره في أحد برامج المجرم رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني نتنياهو.