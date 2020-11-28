تجمع علماء شمال لبنان يستنكر اغتيال العالم الايراني فخري زادة

توجه تجمع علماء عكار في شمال لبنان ، بأحر التعازي للشعب الإيراني باستشهاد المجاهد العالم الكبير "محسن فخري زاده" رئيس منظمة الأبحاث والتطوير بوزرارة الدفاع الإيراني.



وقال التجمع في بيان: إن اغتيال الشهيد فخري زاده لن يثنينا عن مسارنا.



و كان حزب الله قد أدان في بيان بشدة العملية الإرهابية الآثمة التي أدت إلى استشهاد العالم والأستاذ الجامعي المرموق محسن فخري زادة.



وقال حزب الله: إننا إذ نقف بكل قوة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد والمضحي في مواجهة التهديدات والمؤامرات الخارجية، وفي مواجهة الحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة.