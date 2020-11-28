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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:54

سوريا تصدر بيانا حول اللاجئين السوريين وحادثة بلدة بشري اللبنانية

سوريا تصدر بيانا حول اللاجئين السوريين وحادثة بلدة بشري اللبنانية
دعت وزارة الخارجية والمغتربين القضاء اللبناني المختص للقيام بدوره بالكشف عن كافة جوانب قضية الحادث المؤسف الذي أودى بحياة مواطن لبناني في بلدة بشري ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا: تابعت الجمهورية العربية السورية باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشري اللبنانية والذي أودى بحياة مواطن لبناني وتتقدم بمواساتها لعائلة الفقيد وتدعو القضاء المختص إلى القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي.

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية إذ تقدر عالياً الأصوات التي ارتفعت في لبنان ضد الاستغلال السياسي لهذه الحادثة فإنها تطالب الحكومة والجهات اللبنانية المعنية بمنع أي استغلال لهذه الحادثة للإساءة للاجئين السوريين والقيام بواجباتها بحماية المواطنين السوريين المتواجدين في لبنان.

وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية تجدد الدعوة للمواطنين السوريين الذين أجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وستقدم كافة التسهيلات لهذه العودة وستعمل ما في وسعها لضمان متطلبات عيشهم الكريم.

وكانت بلدة "بشري" اللبنانية شهدت أعمالا معادية للسوريين أجبرت بعض العوائل منهم على النزوح، بعد مقتل مواطن لبناني على يد مواطن سوري، بعد خلاف فردي بينهما.

وهو ما دفع الجيش اللبناني إلى تسيير دوريات راجلة ومؤللة في بشري لإعادة الهدوء إلى المنطقة.
رقم : 900485
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