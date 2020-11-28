قائد الثورة: يجب معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد فخري زادة

اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بيانا هنأ وعزى فيه بمناسبة استشهاد وفقدان العالم النووي والدفاعي البارز والممتاز السيد محسن فخري زادة، مؤكدا على ضرورة معاقبة جميع منفذي هذه الجريمة والآمرين بارتكابها .



وفي رسالة وجهها سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم السبت بعد اغتيال الشهيد فخري زاده، قال ان العالم الايراني البارز السيد محسن فخري زادة استشهد على ايدي العملاء الجناة مضيفا ان الشهيد قدم حياته القيمة في سبيل المساعي العلمية الكبيرة والخالدة وارتقى شهيدا في هذا السبيل.



وجاء في رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية: هناك نقطتين يجب على جميع المسؤولين في البلاد ان يضعوهما نصب اعينهم وضمن جدول برامجهم؛ الاولى: ضرورة متابعة هذا الموضوع والاقتصاص من الضالعين في جريمة اغتيال هذا الشهيد والثانية: مواصلة مشواره العلمي والفني في جميع المجالات التي كان يهتم بها الشهيد.



واضاف انني اقدم التعازي والتهاني لاسرة الشهيد فخري زادة والمجتمع العلمي في ايران وجميع زملاء الشهيد وتلاميذه في مختلف المجالات العلمية واسأل الباري تعالى ان يزيد في علو درجات هذا الشهيد الكريم.