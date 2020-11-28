ردود أفعال إقليمية ودولية على جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة

ومن جهتها النائبة الاميركية في مجلس النواب ايلهان عمر اعادت نشر تغريدة لمدير المخابرات الاميركية الاسبق جان برنان الذي انتقد بشده عملية اغتيال فخري زاده كما انتقدت عمر العملية معتبرا ان انتهاك القواعد الدولية ليست موضوعا حزبيا.



هذا ونددت حركات المقاومة في المنطقة بالجريمة مؤكدين حق ايران في الرد.



نائب أمين عام ​حزب الله​ في لبنان ​الشيخ نعيم قاسم أدان عملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده مؤكدا ان الجريمة جزء من الحرب الحقيقية غير العسكرية على إيران ومحور المقاومة وبلدان الحرة وفلسطين.



وأدانت حركة انصارالله في اليمن العملية الارهابية معتبرة ان جرائم اغتيال علماء كبار بحجم فخري زاده تندرج ضمن مساعي إفقاد الأمة من الخبرات العلمية التي يريدها الأعداء حكرا عليهم.



وإلى البحرين فقد اعتبرت حركة انصار شباب ثورة الرابع عشر من فبراير ان الاستكبار العالمي واميركا والاحتلال الاسرائيلي وراء العملية وبتمويل من النظام السعودي ومرتزقته.



وفي العراق اعتبر حزب الدعوة الاسلامي اعتبر الاعتداء الاثم يكشف عن الهلع والخوف الذي يسيطر على الجهات المخططة والمنفذة التي تخشى من العقول المبدعة اكثر من الأسلحة الفتاكة كما ادان الشيخ خالد الملا رئيس جماعت علماء اهل السنة جريمة الاغتيال معتبرا ان العملية تاتي بسبب خوف الاعداء من تاثير ايران و دورها في المنطقة



اما في فلسطين فقد حركات المقاومة الاسلامية منها حركة حماس والجهاد الاسلامي وحركة المجاهدين جريمة الاغتيال معتبرين ان هذه العملية تاتي بالتزامن مع التهديدات الاميركية والصهيونية وهي محاولة يائسة للانتقام من ايران ووقوقفها الى جانب قضايا المستضعفين داعين في الوقت نفسه الى التكاتف و التظافر بين حلفاء محور المقاومة ضد اي حماقات.



وإلى فنزويلا فقد اصدرت وزارة خارجية فنزويلا بيانا ادانت فيه بشدة اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الشهيد "محسن فخري زاده " مطالبة جميع الدول الالتزام بالحقوق الدولية والامن والسلام الدولي.



وتقدمت كاراكاس بخالص التعازي للشعب والحكومة الايرانية حيال العمل الاجرامي الجبان الذي ادى الى استشهاد العالم الايراني البارز وكتب وزير الخارجية " خورخه ارسا " في تغريدة له بتويتر " اتقدم بخالص التعازي للشعب الايراني بفقدان هذه الشخصية العلمية البارزة .



