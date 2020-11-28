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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:20

أول تصريح لألمانيا حول اغتيال العالم الايراني ‘‘فخري زادة‘‘

أول تصريح لألمانيا حول اغتيال العالم الايراني ‘‘فخري زادة‘‘
على خلفية اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده في طهران بعملية ارهابية تظهر فيها بوضوح أذرع الاستخبارات الاسرائيلية والامريكية، دعت ألمانيا جميع الأطراف إلى تفادي خطوات من شأنها أن تزيد التصعيد القائم في الشرق الأوسط .

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن اغتيال العالم النووي البارز يزيد الوضع في المنطقة تعقيدا، مضيفا: "نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التصعيد".

وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن هذا الحادث وقع قبل شهرين من انتهاء ولاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "قبل أسابيع من تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم، من المهم الحفاظ على مساحة للتفاوض مع إيران بما يتيح تسوية الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي عبر الحوار".

واستشهد محسن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج إيران الدفاعي والنووي أمس في طهران برصاص مهاجمين وتفجير سيارة استهدف موكبه.
رقم : 900491
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