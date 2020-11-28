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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:23

فنزويلا تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

فنزويلا تدين اغتيال الشهيد فخري زادة
اصدرت وزارة خارجية فنزويلا بيانا ادانت فيه بشدة اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الشهيد "محسن فخري زاده " مطالبة جميع الدول الالتزام بالحقوق الدولية والامن والسلام الدولي.

وافادت "ارنا" عن الخارجية الفنزويلية ان الاخيرة اصدرت اليوم السبت بيانا ادانت فيه بأشد العبارات اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الشهيد محسن فخري زادة.

وتقدمت كاراكاس بخالص التعازي للشعب والحكومة الايرانية حيال العمل الاجرامي الجبان الذي ادى الى استشهاد العالم الايراني البارز وكتب وزير الخارجية " خورخه ارسا " في تغريدة له بتويتر " اتقدم بخالص التعازي للشعب الايراني بفقدان هذه الشخصية العلمية البارزة .

وادانت الحكومة الفنزويلية باشد العبارات جميع الاعمال الارهابية في كافة انحاء العالم واعلنت ان العلاقات الدولية لاتطيق الاعمال الوحشية والاغتيالات الارهابية مطالبة مطالبة جميع الدول الالتزام بالحقوق الدولية و والامن السلام العالمي.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر امس الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع. وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.
رقم : 900493
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