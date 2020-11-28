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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:27

"إفتاء مصر" تلحق بـ'علماء السعودية' في موقفها من الإخوان

"إفتاء مصر" تلحق بـ
أيدت دائرة الإفتاء المصرية، موقف ما تسمى "هيئة كبار علماء السعودية" من جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها منظمة "إرهابية".

وقال مفتي مصر، شوقي علام، في مقابلة تلفزيونية إن "الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين حرام، وموقف السعودية منهم صحيح".

وعبر قناة "صدى البلد"، قال علّام: "نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء السعودية، ونقدر موقف سماحة مفتي المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فهو بيان مهم، يضع النقاط على الحروف، ويبين أن الموقف الشرعي يمنع من الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان".

وبحسب مفتي مصر، فإن "بيان السعودية بشأن الانضمام لجماعة الإخوان قد أصاب في حكمه".

وقبل نحو أسبوعين، صنّفت ما تسمى "هيئة كبار العلماء" في السعودية، جماعة الإخوان المسلمين، منظمة "إرهابية"، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة أن جماعة الإخوان "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين"، معللة هجومها بالدفاع عن "ولاة الأمر".

وأوردت في بيان أن "كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة، وفي طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان المسلمين".

ونعتت جماعة الإخوان بأنها "جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".
رقم : 900496
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