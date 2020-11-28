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السبت 28 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:24

الميزان التجاري الايراني يسجل فائضا بـ 118 مليون دولار

الميزان التجاري الايراني يسجل فائضا بـ 118 مليون دولار
أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية عن تسجيل الميزان التجاري للبلاد فائضا بواقع 118 مليون دولار في الشهر الثامن من السنة المالية المختتم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأوضح روح الله لطيفي في تصريح اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية في الشهر المذكور سجل 6.302 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات 3.210 مليار دولار في مقابل تسجيل الواردات 3.092 مليار دولار.

وأضاف أن حجم الصادرات بلغ 10.248 مليون طن في مقابل استيراد 2.549 مليون طن من السلع في هذه الفترة.

وفي السياق أكدت متحدث الجمارك أن صادرات السلع الايرانية للعراق في 8 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وصلت الى 19.348 مليون طن بقيمة 5.353 مليار دولار بنمو كمّي 24.8 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2019.

وأضاف أن الصين حلت ثانيا بتوريد 18.19 مليون طن من السلع بقيمة 5.351 مليار دولار باستحواذ 24 و25 بالمئة من حجم وقيمة الصادرات على التوالي، فيما جاءت الامارات ثالثا بـ 9.956 مليون طن بقيمة 2.725 مليار دولار بنمو 28.4 بالمئة على اساس سنوي وبنسبة استحواذ 13 بالمئة و12.7 بالمئة من حيث حجم وسعر صادرات ايران بالترتيب.

لطيفي نوه الى أن تركيا استوردت 5.059 مليون طن من السلع من ايران بقيمة 1.618 مليار دولار وحلت رابعا بالقائمة تلتها افغانستان بـ 4.744 مليون طن بقيمة 1.518 مليار دولار.

وأكد أن اجمالي صادرات ايران في الشهور الثمانية بلغت 75.821 مليون طن بقيمة 21.448 مليار دولار، إذ استحوذت الدول الخمس على 57.297 مليون طن من هذا الاجمالي بقيمة 16.565 مليار دولار، اي بنسبة 75.5 بالمئة حجما و77 بالمئة قيمة في الفترة المذكورة.
رقم : 900511
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