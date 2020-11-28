قال قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني: متضامنون مع كافة القوات المدافعة عن ايران في الثأر لدماء الشهيد فخري زاده.



وقال العميد قاآني في بيان له اليوم السبت ان الشهيد فخري زاده فضح باستشهاده أدعياء الدفاع زورا عن حقوق الانسان.